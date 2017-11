Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camiões abastecem barragem de Fagilde 24 horas por dia

Está implementado o maior transporte de água entre barragens alguma vez feito no País.

Por Tiago Virgílio Pereira | 01:30

A barragem de Fagilde está a ser abastecida com água não tratada proveniente da barragem da Aguieira, por 45 camiões-cisterna de corporações de bombeiros de oito distritos. Esta foi mais uma medida inédita encontrada pelo Governo para fazer face à seca extrema. Esta operação, feita em exclusivo por bombeiros, decorre ao longo das 24 horas e não tem data para terminar - vai depender da queda de chuva, prevista para meio da semana.



O objetivo é injetar na barragem quatro mil metros cúbicos de água por dia. A distância entre as barragens é de cerca 60 quilómetros e, por isso, este é o maior transporte de água alguma vez feito em Portugal. A primeira descarga, em fase experimental, no sábado, contou com a presença do ministro do Ambiente. "Esta foi a medida encontrada pelo Governo para que não falte a água nas torneiras. Ainda assim, o desejo é que chova para que sejam repostos os níveis da barragem", avançou João Matos Fernandes que apelou "à poupança". A barragem de Fagilde regista mínimos históricos com menos de 10% da sua capacidade (360 000 m3). Os efeitos da seca estão à vista de todos e os populares que ontem assistiam ao abastecimento de água mostraram preocupação. "Nunca a barragem esteve tão baixa e é natural que esta situação nos deixe a todos preocupados", explicou Vítor Santos, de 73 anos.



Recorde-se que o transporte através de camiões-cisterna já tinha começado no final de outubro, em Viseu, e continua implementado agora através de 51 viaturas que transportam 5 mil metros cúbicos por dia. Contudo, nesse caso, a água é tratada e por isso é injetada diretamente nos reservatórios. O abastecimento de água custa aos cofres do Estado meio milhão de euros: 250 mil para o transporte de água tratada e 250 mil para o transporte de água não tratada agora iniciado.



130

mil habitantes dos quatro concelhos - Viseu, Nelas, Mangualde e Penalva do Castelo - dependem de 15 a 17 mil m3 diários de água da barragem.



Tratada na ETA de Fagilde

A água injetada pelos bombeiros na albufeira de Fagilde será tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) local.



500 camiões diários

O presidente da câmara de Mangualde, João Azevedo, explicou que, para restabelecer a normalidade, teria de haver "500 camiões por dia a deitar água".