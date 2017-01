Centro de saúde abre ao domingo

Segundo Maria João Barrau, em dezembro, o ACES de Sintra realizou cerca de 3300 consultas no período de atendimento complementar. A responsável afirma que o alargamento dos períodos de atendimento vai durar "até março" e nessa altura haverá "uma reavaliação".



O Hospital Amadora-Sintra tem sido muito afetado pela epidemia de gripe. Nas últimas semanas, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes deixou mesmo de enviar doentes para o hospital. A expectativa é que, com esta decisão, a situação normalize. Os utentes devem sempre contactar primeiro a Linha de Saúde 24.



"A linha dá indicação para autocuidados ou encaminha para unidades de saúde, enviando para estas a informação sobre o doente", disse Maria João Barrau.



O Centro de Saúde de Belas/Monte Abraão funciona, desde ontem, também ao domingo, das 10h00 às 18h00, no âmbito do plano de contingência de inverno que levou ao alargamento de horários em unidades por todo o País. Neste caso, o objetivo é ajudar a descongestionar as Urgências do Hospital Amadora-Sintra."Já tínhamos alargado o atendimento complementar nos dias úteis e ao sábado, mas esta é a primeira unidade aberta ao domingo", disse aoMaria João Barrau, presidente do Conselho Clínico do Agrupamento de Centros de Saúde de Sintra.Esta unidade passa a servir ao domingo todos os utentes do concelho de Sintra, cerca de 350 mil pessoas. No dia de abertura, entre as 10h00 e as 14h00 foram atendidas 42 pessoas.