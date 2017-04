Veja como se processou a operação inédita

Cirurgia inédita salva bebé de 16 dias

"Logo nos primeiros momentos de vida percebeu-se que algo não estava bem com a respiração do Alexandre. Tinha uma malformação congénita rara e era preciso remover a parte superior do pulmão esquerdo. Há muito que se faz por toracoscopia [cirurgia torácica] em bebés com 5, 6 meses. Num recém-nascido era um enorme desafio", diz Jorge Correia Pinto, diretor do Serviço de Cirurgia Pediátrica."O melhor de tudo é saber que o Alexandre não vai ter qualquer limitação no seu futuro devido a esta patologia nem marcas no corpo", elenca, de sorriso rasgado pelo dever cumprido, Jorge Correia Pinto, diretor do Serviço de Cirurgia Pediátrica do hospital de Braga."É muito gratificante olhar para o Alexandre e ver que dois dias depois da operação está a mamar, não tem dores e está finalmente sem oxigénio", sublinha Helena Salgado."Ouvir que vai ficar internado, é aí que nos tiram o chão. Depois, só nos resta acreditar, é a única coisa que podemos fazer. Acreditar que o Alexandre está nas mãos de bons profissionais e que tudo vai correr bem." Mário Cardoso, pai de Alexandre, recorda que apenas ele teve a noção da gravidade do caso do filho e os riscos envolvidos. Ainda assim, acreditou sempre."Só nos restava manter a tranquilidade possível", recorda, antes de lembrar expressões que nunca mais vai esquecer: "Quando os médicos saíram do bloco, vinham ao fundo do corredor e a expressão facial tranquilizou-nos logo. Era aquele ar de ‘sim, conseguimos’", recorda Mário, emocionado. "O brilho nos olhares disse-nos logo que estava tudo bem", frisa a mãe, Joana Macedo, ansiosa por levar para casa o primeiro filho do casal, que está internado há 22 dias.