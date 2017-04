Demolições de habitações até junho

Por outro lado, foi garantido às associações de moradores que as casas que estiveram fora deste processo ficam à espera do novo POC.



Em causa estão as 47 habitações expropriadas no final de fevereiro e início de março, dos dois núcleos, que não foram consideradas de primeira habitação, não são de pescadores ou mariscadores e estão a menos de 40 metros da linha de costa do lado da Ria Formosa.Por outro lado, foi garantido às associações de moradores que as casas que estiveram fora deste processo ficam à espera do novo POC.

As habitações dos núcleos dos Hangares e do Farol da ilha da Culatra, no concelho de Faro, que não foram afetadas pelas últimas ações de posses administrativas, não vão estar em risco de demolição até, pelo menos, estar terminado o processo de elaboração do novo Programa da Orla Costeira (POC).As que já foram visadas vão mesmo ser demolidas e os trabalhos, que deverão arrancar já este mês, têm de estar terminados até ao início de junho."O que nos foi transmitido pela Sociedade Polis é que as demolições vão ter lugar em abril e maio para que em junho, quando começar a época balnear, já não estejam máquinas na ilha", disse aoFeliciano Júlio, da associação de moradores do Farol.