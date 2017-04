Diretores alertam que 4500 vagas de professores podem encerrar

A distribuição de vagas positivas e vagas negativas por grupo de recrutamento - que define as disciplinas que os professores lecionam - permite antever em alguns grupos uma margem reduzida para mudanças de escola e aproximações à residência, dizem os sindicatos.A análise da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) revela que são os grupos dos professores do 1.º ciclo do ensino básico, de matemática e ciências da natureza do 2.º ciclo, de educação visual e tecnológica, de educação musical, de português e de inglês do ensino secundário, de filosofia, de economia e contabilidade, de educação tecnológica e de informática aqueles onde existe o maior número de vagas negativas, e muitas vezes onde existem menos vagas positivas, o que representa "desequilíbrios enormes"."Neste quadro, fica claro que, contrariamente ao que o Ministério da Educação (ME) afirmou em sede negocial, dificilmente os professores dos quadros de escola e agrupamento, colocados longe das suas áreas de residência, conseguirão aproximar-se", refere a Fenprof em comunicado.Segundo dados do professor especialista em estatísticas da educação, Arlindo Ferreira, autor de um 'blog' dedicado aos professores, educação visual e tecnológica tem 460 vagas negativas e 13 vagas positivas, português do ensino secundário tem 434 vagas negativas e 230 vagas positivas e o 1.º ciclo do ensino básico 407 vagas negativas e 308 positivas.Do lado das vagas positivas é o grupo da educação especial que abre mais lugares nas escolas, com 812 vagas a concurso.A Fenprof, que compara os concursos deste ano com os anos anteriores, estima que "provavelmente, este ano, o concurso interno permitirá entre 12.000 e 15.000 mudanças, mas de uma forma muito desigual de grupo para grupo".A federação sindical acrescenta ainda que devem ser abertas mais vagas nas escolas "de acordo com as suas necessidades reais, o que, por enquanto, está longe de se verificar".O Ministério da Educação anunciou na quinta-feira 4.609 vagas para professores do quadro no âmbito do concurso interno quadrienal e cerca de 3.000 para vincular contratados, além de 443 lugares para preencher em concurso externo.De acordo com o ministério, os três concursos em questão terão início ainda na primeira quinzena de abril e representam um acréscimo de vagas disponíveis relativamente aos anos anteriores.As portarias relativas a estes concursos (regular e extraordinário) foram já publicadas em Diário da República.