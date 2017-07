Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Diretores querem novo calendário escolar

Escolas acreditam que modelo acabaria com desequilíbrio na duração dos períodos.

Por Bernardo Esteves | 01:30

Os diretores de escolas defendem que o ano letivo no Ensino Básico e Secundário tenha dois semestres em vez dos atuais três períodos. Os diretores acreditam que esta solução pode facilitar a organização escolar e melhorar o rendimento dos estudantes, e vão propor ao Ministério da Educação (ME) alterações ao calendário.



"Vamos pedir ao ME que no âmbito da nossa autonomia possamos avaliar os alunos semestralmente e acho que poderemos colher frutos desta nova divisão do ano escolar", disse ao CM Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep). O primeiro semestre seria de setembro a fevereiro e o segundo até junho.



Esta nova divisão resolveria o problema do desequilíbrio entre os três períodos. "No último ano letivo, por exemplo, tivemos um primeiro e segundo períodos longos e um terceiro muito curto. Um aluno com positiva nos dois primeiros períodos, no último vai para a escola brincar porque sabe que dificilmente reprova", afirma Filinto Lima, frisando que com dois semestres "não seria também necessário fazer tantas reuniões de professores".



O responsável dirige o agrupamento Dr. Costa Matos, em Vila Nova de Gaia, onde vai tentar implementar a medida em primeira mão. "Já foi aprovada em conselho pedagógico e vamos apresentar ao ME um pedido para ser aplicada em toda a escola, mas se não for possível queremos aplicar, pelo menos, nas turmas que vão participar no projeto-piloto da flexibilização curricular", explicou ao CM.



Mais de 160 escolas aderem à flexibilização

Mais de 160 escolas/agrupamentos candidataram-se ao projeto-piloto da flexibilização curricular, que arranca já no próximo ano letivo. "Na última reunião sobre este tema, em Aveiro, estavam inscritas 166 escolas", revelou Filinto Lima, que apresentou uma candidatura do agrupamento que dirige (Dr. Costa Matos, em Vila Nova de Gaia).



No âmbito do projeto, as escolas podem definir 25 por cento do currículo, criando novas disciplinas. "Não vamos criar novas disciplinas, mas vamos propor, por exemplo, que, no 7º ano, História seja dada no primeiro semestre e Geografia no segundo. E na área de cidadania, introduzida pelo Ministério, vamos explorar temas ligados à saúde e aos media ", disse o diretor. O Ministério da Educação anunciará nas próximas semanas quantas serão efetivamente as escolas que vão participar.



SAIBA MAIS

1819

O ensino obrigatório começou na Prússia, 1819. Depois de derrotado por Napoleão, Frederico o Grande tornou obrigatório o ensino dos 5 aos 13 anos para garantir maior lealdade dos cidadãos na defesa da pátria.



Mudança com a República

A instauração da República em 1910 marca uma mudança de fundo na educação em Portugal. Os pedagogos João de Barros e João de Deus são os mentores da reforma do ensino primário em 1911. Este último é o autor da ‘cartilha maternal’, método para ensinar usado até aos anos 30.