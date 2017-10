Doentes fazem 150 quilómetros

Doentes oncológicos obrigados a ir ao hospital de Faro.

Por Rui Pando Gomes | 09:17

Alguns doentes oncológicos que estão a fazer tratamentos no hospital de Portimão estão a ser obrigados a fazer cerca de 150 quilómetros para terem consultas da especialidade, porque estão a ser enviados para o hospital de Faro. Os utentes temem que os cuidados de oncologia em Portimão estejam em risco.



A preocupação começou quando os doentes começaram a receber cartas com a marcação das consultas. "Antigamente os médicos vinham a Portimão para as consultas e agora estão a marcar as consultas todas no hospital de Faro", lamentou ao CM José Carvalho Oliveira, que diz ser "muito cansativo" nesta fase da doença "fazer 150 quilómetros".



Questionado pelo CM, o conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, que faz a gestão dos hospitais de Portimão e Faro, garante que "os doentes continuam a ter acesso às consultas e aos tratamentos na unidade de Portimão" e que apenas os casos que "por razões clínicas exijam uma abordagem mais diferenciada, por uma equipa multidisciplinar alargada, poderão ser encaminhados para a unidade de Faro".



PORMENORES

Transporte assegurado

Segundo garantiu ao CM a administração hospitalar, o transporte dos doentes oncológicos para consultas ou tratamentos fora da área de residência "será sempre assegurado pelo Centro Hospitalar, de acordo com a legislação em vigor".



Demora a marcar TAC

Muitos doentes queixam-se da demora na marcação de TAC. A administração do Centro Hospitalar garante que tenta adequar a realização dos exames complementares de diagnóstico "tendo em conta a prioridade clínica de cada situação".