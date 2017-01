Duas novas praias aptas para banhos

Praia do Barranco fica situada na Raposeira, no concelho de Vila do Bispo

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





50%

50% 50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





50%

50% 50% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

A proposta de classificação das águas balneares para 2017, elaborada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), contempla duas novas praias no Algarve, localizadas nos concelhos de Olhão e Vila do Bispo. O documento encontra-se em consulta pública até ao dia 5 de fevereiro. No total, a região algarvia passará a contar com 109 praias classificadas de mar e uma de rio.A praia dos Cavacos, na ria Formosa, município de Olhão, e a do Barranco, na Raposeira, concelho de Vila do Bispo, constam na lista como novas zonas balneares.Essa classificação atribuída pela APA traduz o reconhecimento de que se trata de praias muito frequentadas por banhistas, pelo que tem de ser cumprida uma série de regras e requisitos de forma a garantir a sua qualidade. Isso implica, por exemplo, a realização de análises regulares à água durante a época balnear.