Empresários vão criar associação para turismo gay

Entidade quer ter o evento Europride em 2021 em Portugal.

Por Sónia Trigueirão | 08:36

A Variações - Associação de Comércio e Turismo LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais) vai ser apresentada no próximo dia 11 de janeiro. A associação, cujo nome foi inspirado no artista António Variações , pretende promover Portugal no segmento turístico gay.



A apresentação da Variações será apadrinhada por Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, e por Vítor Costa, presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa.



A entidade junta mais de duas dezenas de empresas, de norte a sul do País, incluindo bares, discotecas e hotéis, mas também guias turísticos, artistas e outros agentes culturais, empresas digitais e de design, marcas de moda e de roupa, consultores e advogados.



Uma das prioridades da Variações no primeiro ano será a campanha ‘Proudly Portugal’ (Orgulhosamente Portugal) para estruturar e organizar a oferta, promover o País na área dos eventos LGBTI internacionais e preparar a candidatura portuguesa já em 2021 à organização do festival Europride, que pode atrair mais de meio milhão de participantes à cidade que o organiza.