Escassez de água apesar de precipitação de março

Carla Graça, da associação ambientalista Zero, sublinha que embora os níveis de seca verificados não sejam de seca extrema, "à medida que há uma redução dos volumes de armazenamento nas barragens e perante a pouca renovação, verifica-se uma degradação da qualidade da água". É necessário, então, "um maior esforço de tratamento da água".

A chuva registada em março não foi suficiente para inverter a situação de seca fraca registada em 57% do território do continente em fevereiro último. O índice de seca divulgado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera revela que, com exceção do Algarve, todo o Litoral registava uma situação de seca fraca. A área de território afetado pela falta de água atingia também todo o Alentejo, Ribatejo e vale do Dão.Diferente era a situação em Trás-os-Montes, Beira Interior e Algarve, onde, em fevereiro, foram registados valores de precipitação dentro do habitual para a época do ano.Com as chuvas de março e de acordo com os dados referentes aos volumes de armazenamento das barragens, a situação registou uma ligeira melhoria face a fevereiro em praticamente todo o continente. Contudo, os ganhos obtidos não permitiram afastar o cenário de seca da maior parte do Alentejo, Litoral Norte e Estremadura.