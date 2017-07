Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Falha gera caos no cartão de cidadão

Nova aplicação informática provoca problemas nos registos civis.

Por Bernardo Esteves | 08:23

A introdução de uma nova aplicação informática provocou ontem diversos problemas para a obtenção do Cartão de Cidadão nas conservatórias de registo civil por todo o País. Em muitos locais foi preciso esperar mais de meio dia para obter o documento.



"Estive desde as 9h30 da manhã até às 12h30 na conservatória do registo civil de Oeiras e fui embora sem conseguir levantar o meu Cartão do Cidadão", contou ao CM Rui Sanches Silva, acrescentando: "Segundo me foi dito pelos funcionários, não houve formação adequada e o novo software estava constantemente a bloquear".



Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN), os maiores problemas verificaram-se na zona da Grande Lisboa e também no Algarve.



"A informação que nos foi transmitida por associados é que se tratou de uma falha técnica", disse ao CM Arménio Maximino, presidente do STRN, frisando que o equipamento disponível nos registos civis está obsoleto e provoca constantes problemas e constrangimentos.



O dirigente sindical diz que tentou obter esclarecimentos junto do Institiuto dos Registos e Notariado, mas não teve sucesso.



O CM questionou o Ministério da Justiça, responsável pelo IRN, sobre esta situação, mas também não obteve resposta.