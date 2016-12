Faro é o distrito com mais retenções

Em termos nacionais, a taxa de retenções, apenas para o continente, é de 21%. Ou seja, um em cada cinco alunos portugueses chumbou no ensino secundário relativamente aos quatro anos letivos que foram alvo de análise.



Música ajuda a ter boas notas

No Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, um dos distritos com menor taxa de retenção (ver mapa), estão os melhores alunos do 9º ano de toda a região Norte. Nesta escola pública, sublinha a diretora Ana Maria Caldeira, "os alunos desenvolvem outras competências, e a música acaba por desenvolver nas crianças a concentração, a memória e a criatividade". Tudo isto, acrescenta, são "mais-valias para as outras disciplinas". Uma opinião partilhada pelos alunos. "A música ajuda-nos na concentração, a manter-nos focados na época de exames", apontou Joana Santos, de 15 anos, uma das alunas que fizeram os exames que permitiram ao Conservatório obter uma média de 3,71 valores em cinco.



Nisa fica a apenas 39 quilómetros de Alter do Chão, mas tem uma taxa de retenção que é menos de metade da do quase vizinho – pelo meio existe apenas o concelho do Crato. Mogadouro (33%), Amadora (32%) e Mação (32%) fecham o top 5 dos concelhos com mais chumbos. Já os concelhos do País onde menos se reprova no secundário são Armamar (taxa de retenção de 7%), Constância (8%), Sobral de Monte Agraço (12%), Entroncamento (12%) e Soure (13%).

Faro é o distrito do País com a taxa de retenção global no ensino secundário mais elevada (25%), seguido de Bragança e Setúbal, ambos com 24%, revelam dados do Ministério da Educação que agregam quatro anos letivos (2011/12 a 2014/15). Lisboa e Setúbal, ambos com taxas de 23%, fecham o top 5.Já os distritos com menos reprovações ficam todos no Norte. Viana do Castelo lidera, com uma taxa de retenção de 16%, seguido de Aveiro, Braga e Porto, todos com 18%.Já olhando para a taxa de retenção por concelho, é no Alentejo que se verificam os valores mais elevados. Alter do Chão lidera a lista, com 34% de retenções, seguido de Campo Maior, com 33%. Ambos os concelhos estão situados no distrito de Portalegre, onde também se localiza um dos concelhos com uma das taxas de retenção mais reduzidas. Trata-se de Nisa, onde apenas 14% dos alunos do secundário reprovaram nos quatro anos letivos em análise, sendo o 10º município do País com menos chumbos.