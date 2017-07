Faro sem cirurgiões aos fins de semana

Médicos declaram indisponibilidade para fazer horas extraordinárias a partir de dia 1.

Por João Mira Godinho | 08.07.17

Em agosto, as Urgências do Hospital de Faro não vão contar com qualquer cirurgião aos fins de semana. Isto depois dos especialistas de Cirurgia Geral da unidade, em abaixo assinado, terem manifestado "indisponibilidade em realizar mais horas extraordinárias no Serviço de Urgências", a partir do dia 1 desse mês.Esta tomada de posição por parte dos médicos, com a falta de clínicos que afeta o hospital de Faro, faz com que não haja qualquer cirurgião disponível para apoio ao Serviço de Urgências da unidade, entre sexta-feira e domingo, num mês em que a população no Algarve aumenta em grande número, devido ao turismo.O documento, assinado por 19 dos 23 cirurgiões (ver saiba mais), foi entregue, a 23 de junho, a Martins dos Santos, diretor do Serviço de Cirurgia. "As pessoas estão exaustas, têm feito muito mais do que lhes seria exigível", admitiu ao, o responsável, que, a 27 de junho, alertou a administração do centro Hospitalar do Algarve para o problema. "Não é possível um Serviço de Urgências funcionar sem apoio de cirurgiões, é gravíssimo", diz Martins do Santos. "Sem um cirurgião, as pessoas morrem", acrescenta.contactou o CHA, que diz estar "a trabalhar por forma a assegurar a resposta adequada da especialidade no Serviço de Urgência".