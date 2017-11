Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fiscalização a creche de Faro

Segurança Social realiza ação por alegados maus-tratos.

O Instituto da Segurança Social está a realizar uma fiscalização ao Centro Infantil ‘O Despertar’, uma valência, em Faro, da Cáritas Diocesana do Algarve, na sequência das queixas de alegados maus-tratos a bebés com idades entre os seis meses e os dois anos, por parte de funcionárias.



Em resposta ao CM, fonte oficial do Instituto da Segurança Social confirmou a fiscalização, após ter "conhecimento dos alegados maus-tratos ocorridos no berçário". O Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro também abriu um processo de investigação ao caso.



Os alegados maus-tratos e agressões aos bebés terão ocorrido ao longo do passado ano letivo e levantaram suspeitas entre alguns pais dos bebés. A situação acabou por levar a própria Cáritas Diocesana do Algarve, responsável pela creche, a suspender duas funcionárias e a apresentar uma queixa-crime no Ministério Público.



A Diocese do Algarve esclareceu que a "direção da Cáritas Diocesana está a realizar todos os procedimentos para garantir a absoluta segurança e bem-estar a todos os bebés e crianças que frequentam a creche ‘O Despertar’".



Cáritas abriu processo

"A direção da Cáritas Diocesana, logo que tomou conhecimento destes acontecimentos, em julho de 2017, suspendeu de imediato as funcionárias que alegadamente praticaram estes atos e deu início ao respetivo processo disciplinar", garantiu a Diocese do Algarve.



Bebés tinham marcas

Segundo várias mães contaram ao CM, os filhos bebés apareceram com marcas de unhas e hematomas no corpo. Inicialmente pensaram que seriam as crianças que faziam os ferimentos umas às outras.