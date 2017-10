Furacão Ophelia produz efeitos na costa a Norte de Lisboa

Agência Espanhola de Meteorologia emite aviso.

O furacão Ophelia desloca-se no Oceano Atlântico em direção à Europa devendo atingir a Costa de Portugal Continental na domingo sob a forma de ciclone postropical, avança a Agência Estatal Espanhola de Meteorologia.

O fenómeno levará a um aumento da intensidade do vento e maior agitação marítima mas não irá provocar chuva intensa, avança a mesma fonte.

A instabilidade será sentida na costa a Norte do Cabo Raso.

Antes de serem sentidos no Continente, os efeitos do ciclone deverão ser observados nos Açores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere que para este sábado,Relativamente às ilhas do Grupo Oriental dos Açores (São Miguel e Santa Maria) há a probabilidade do ciclone influenciar o estado do tempo (com vento médio igual ou superior a 65 km/h).