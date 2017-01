Gerente da Padaria Portuguesa envolvido em polémica

"Não me espanta que quem baseie o seu negócio nos salários baixos considere que a grande prioridade dos portugueses não é o aumento do salário mínimo (que só interessa aos políticos, claro), mas a liberalização dos despedimentos, o fim dos limites legais ao horário de trabalho e uma redução considerável do pagamento de horas extra, não penalizando as empresas que contratam menos trabalhadores do que aqueles que necessitam para funcionar", afirmou.



Esta tomada de posição de Nuno Carvalho incendiou as redes sociais e não faltaram críticas a estas palavras.O jornalista Daniel Oliveira recorreu à sua página no Facebook para criticar estas declarações.

Também José Soeiro, do Bloco de Esquerda, deixou duras críticas à posição de Nuno Carvalho.





O deputado partilhou um texto do site Precarios.net com o título ‘10 provas que a Padaria Portuguesa tem patrões do séc. XIX’, d

"Isto de ter de pagar à criadagem é uma maçada... nós queremos ter lucro para partilhar com os nossos 'colaboradores', num acordo tácito em que o 'colaborador' estende a mão e nós decidimos", escreveu José Soeiro.



Porfírio Silva, deputado do Partido Socialista, partilhou o vídeo da entrevista e questiona: "A expressão 'novos esclavagistas' diz-vos alguma coisa?".



Veja o vídeo da polémica: