Golfinhos mortos em Esmoriz

Corpos de animais deram à costa.

Dois golfinhos foram encontrados mortos, esta segunda-feira ao início da tarde, junto à barra de Esmoriz, no concelho de Ovar.



O alerta foi dado às autoridades por populares. Os golfinhos estariam, no entanto, mortos há já alguns dias, uma vez que se encontravam já em avançado estado de decomposição.



A Polícia Marítima e os Bombeiros de Esmoriz foram acionados. Para já, desconhecem-se em que circunstâncias que estiveram na origem da morte dos animais. Os cadáveres foram retirados, durante a tarde, pelos bombeiros, que contaram também com a ajuda de elementos da câmara.