Greve a horas extras no INEM deixa socorro em risco

O Correio da Manhã contactou o INEM mas, até ao fecho desta edição, não obteve qualquer resposta.



Após a assembleia geral de trabalhadores extraordinária realizada ontem em Lisboa – falta ouvir Porto, Coimbra e Algarve –, a Comissão de Trabalhadores aponta na mesma direção da federação sindical. "Devido às horas extras não pagas, as horas extraordinárias programadas, que servem para tapar os buracos das escalas, não serão feitas", adianta Carla Cristino, da Comissão de Trabalhadores, justificando: "Não vamos prescindir das nossas folgas nem do nosso tempo com a família."contactou o INEM mas, até ao fecho desta edição, não obteve qualquer resposta.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas prolongou a greve às horas extraordinárias no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) até junho do próximo ano. Também a Comissão de Trabalhadores do instituto está a preparar a mesma posição contra as horas extras, para tapar buracos nas escalas por falta de profissionais."É o socorro que fica em risco, devido aos turnos que vão ficar por fazer. Já temos o pré-aviso de greve às horas extraordinárias, para entrar em vigor no dia 6 de janeiro e durar até junho", afirmou aoLuís Pesca, dirigente da federação sindical, explicando o que está em causa: "Há atrasos no pagamento das horas extraordinárias, há falta de pessoal no INEM – pelas nossas contas, faltam cerca de 300 – e há a questão da carreira."Para Luís Pesca, a criação da carreira de técnicos de emergência pré-hospitalar veio gerar injustiças entre os trabalhadores do INEM: "Foi aprovada a carreira, mas só para 2019 é que serão desbloqueadas as atualizações salariais. Os profissionais a serem entretanto contratados vão ganhar mais do que aqueles que trabalham no INEM há vários anos. Isso é responsabilidade do sindicato que negociou a carreira e do ministro."