Gripe leva mais pessoas aos Cuidados Intensivos

No Algarve, o amanhecer aconteceu com neve em Tavira, Olhão, Loulé, Vila Real de Santo António e S. Brás de Alportel. "Nem percebi que era neve, foi a primeira vez que vi", disse aoSuzel Coelho, 39 anos, residente em S. Brás de Alportel. O tempo frio vai continuar pelo menos até domingo.

Desde o início da época gripal deram entrada nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 106 doentes, mais 68 face às mesmas semanas de 2016.Registaram-se 12 mortes provocadas pela gripe, mas a atividade gripal está a baixar, refere o Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe. No total de óbitos, desde segunda-feira, morreram 1506 pessoas, mais 211 em comparação com 2016.Apesar da vaga de frio que tem afetado Portugal continental, as Urgências não têm sentido aumento de procura. De Norte a Sul, os hospitais garantem aoque a afluência de utentes é normal para a época, registando-se até uma quebra face às primeiras semanas do ano.Esta quinta-feira, a temperatura mais baixa verificou-se em Sabugal (-9,9 graus), explicou aoMaria João Frada, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).