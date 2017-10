Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Há mais portugueses com falta de dentes

Menos de um terço da população tem a dentição completa.

Por Francisca Genésio | 01:30

Faltam dentes naturais a 68% dos portugueses, sendo que mais de metade não tem qualquer prótese ou implante para os substituir. Os dados do Barómetro da Saúde Oral em Portugal 2017, realizado a pedido da Ordem dos Médicos Dentistas, mostram um aumento destes indicadores em relação a 2015 e concluem que quase 13% da população tem falta de mais de oito dentes.



"Há um conjunto de fatores que leva a esta realidade: falta de acesso a cuidados de saúde oral porque não há dinheiro para pagar um dentista privado, embora já exista medicina dentária em 50 centros de saúde, mas também continua a haver falta de higiene oral por parte das pessoas, sobretudo nas mais velhas", afirmou ao CM Orlando Monteiro da Silva, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas.



"O Governo português não obriga a população a fazer uma avaliação anual. Não comparticipa as consultas. Estas medidas são utilizadas em países europeus e garantem um maior acesso aos cuidados de saúde oral", defende Orlando Monteiro da Silva.



O estudo revela que os portugueses aumentaram as visitas ao dentista em relação a 2015, mas 42% não marca uma consulta há mais de um ano e 27% afirma que nunca vai ao dentista ou só o faz em situações de urgência.



O barómetro foi realizado através de 1102 entrevistas presenciais em todo o País.