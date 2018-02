Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Habitação demolida por perigo de colapso

Imóvel antigo estava sinalizado pela Proteção Civil. Trânsito cortado em três ruas do centro histórico.

Por Rui Pando Gomes | 09:46

O perigo de derrocada de um edifício desabitado, junto à igreja matriz de Portimão, obrigou à demolição da construção antiga, por questões de segurança. A intervenção começou esta segunda-feira e levou ao corte do trânsito em três ruas do centro histórico da cidade.



O Serviço Municipal de Proteção Civil, ao que o CM conseguiu apurar, sinalizou o imóvel por existir risco público para as pessoas que circulavam nas ruas em redor. Foi criado um perímetro de segurança no local e os técnicos da Câmara Municipal de Portimão concluíram que existia risco de colapso iminente do edifício.



Ao que o CM apurou junto de fonte da autarquia, o proprietário foi notificado para a necessidade urgente de tomar medidas. Uma parte do telhado da habitação já tinha ruído e as paredes ameaçavam cair para a estrada.



Como o imóvel antigo fica localizado ao lado da igreja matriz foi necessário pedir um parecer à Direção Regional de Cultura do Algarve. Antes de as máquinas avançarem para a demolição, a autarquia foi ainda obrigada a pedir uma autorização ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) para retirar um ninho de cegonha que estava em cima do que restava do telhado em ruína.



A demolição está agora em curso e obrigou ao corte do trânsito por parte da PSP na rua junto à igreja matriz e nas ruas 5 de outubro e Manuel Lobo. A intervenção está a ser acompanhada por um arqueólogo da Câmara de Portimão.