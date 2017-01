Homem percorre mundo pelo ambiente

Martin Hutchinson, que tem feito também centenas de conferências sobre ambiente em escolas, vai agora rumar ao Norte do País. Só depois pedala em direção a Oriente.

Durante nove anos, desde 2006, percorreu mais de 34 mil quilómetros a pé na América Latina. Agora, há sete meses que o inglês Martin Hutchinson, natural de Manchester, percorre a Europa numa bicicleta especial. Chegou há alguns dias ao Algarve, vindo do Sul de Espanha, mas o objetivo é, daqui a nove anos, chegar à Austrália, atravessando a pedal o Médio Oriente e países como a Índia. Ao mesmo tempo, pretende denunciar crimes contra o meio ambiente."Tenho feito centenas de vídeos que mostram que é necessária uma mudança de atitude por parte de todos, e temos de fazê-la já, porque o Mundo está a ser destruído", disse em Faro, ao CM, Martin Hutchinson, de 55 anos, acrescentando que todos pagam "as consequências dos lucros das grandes empresas".Segundo o ativista - que transporta uma tenda, na qual pernoita sempre que possível, mas também fica, por vezes, em quartéis de bombeiros -, a situação da poluição em Portugal não é tão grave como no Sul de Espanha. "A situação lá não é muito diferente dos países da América Latina: as pessoas atiram o lixo para qualquer lado e existe muito lixo amontoado, até em praias ou parques naturais", diz Martin Hutchinson. "Em Portugal, existem pontos para o lixo orgânico, o que é positivo, mas depois as pessoas põem lá todo o tipo de lixo", critica.