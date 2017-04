Hospital de Vila Franca de Xira nega que esteja a "sobrecarregar" enfermeiros

"Os horários de trabalho são ajustados às regras legais, só existindo exceções a pedido dos próprios e em situações devidamente fundamentadas", refere a nota.



Relativamente às férias, a unidade hospitalar esclarece que a marcação das mesmas "compete à entidade patronal" e que "na prática a regra da instituição é que estas sejam repartidas em três períodos".



"Tal não é impeditivo que, em situações pontuais, por interesse do trabalhador e não prejudicando os serviços, estes períodos sejam alterados", acrescenta.



A administração do hospital de Vila Franca de Xira sublinha ainda o facto de "nos últimos três anos ter aumentado o seu quadro com a contratação de mais 80 enfermeiros", o que representa "um crescimento de 24%.



"As dotações são feitas para uma taxa de ocupação de 100% dos serviços, podendo acontecer a alocação de enfermeiros a serviços onde haja necessidade excecional. As competências dos enfermeiros são sempre avaliadas e a segurança do doente assegurada", conclui a nota.



O hospital de Vila Franca de Xira negou esta sexta-feira que esteja a sobrecarregar os enfermeiros da sua unidade e assegurou que os horários de trabalho "são ajustados às regras legais", ao contrário do que acusa o sindicato.Em declarações esta manhã à agência Lusa, Rui Marrone, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), acusou a administração do hospital (no distrito de Lisboa) de estar a "sobrecarregar" os seus funcionários, referindo que, "na maioria dos casos", estes profissionais estão a "ultrapassar as 35 ou as 40 horas estipuladas por contrato".O sindicalista disse que, além da sobrecarga horária, os enfermeiros são confrontados com constrangimentos em marcar folgas e férias.