Idosa espera cinco horas por ambulância em Urgência

Médico de Serviço de Urgência Básica mandou chamar ambulância por suspeita de AVC.

Por Pedro F. Guerreiro | 01:30

Marieta Sousa, de 80 anos, foi transportada para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Loulé pouco depois das 15h00 do dia 23 de setembro. Tinha febre alta, mal-estar generalizado e não apresentava um discurso lógico.



Perante a suspeita de AVC, o médico que a consultou chamou uma ambulância para a transferir para o hospital de Faro, mas a doente acabou por só lá chegar mais de cinco horas depois, às 20h30, com uma septicemia (infeção generalizada) grave. A família apresentou uma reclamação na SUB de Loulé.



"O médico disse que ia chamar uma ambulância por estar desconfiado de um princípio de AVC e perguntou se alguém a acompanhava. Como eu tinha que ir trabalhar, o meu irmão disse que ia diretamente para o hospital", disse ao CM Florbela Miguel, filha de Marieta Sousa.



Mas quando Florbela saiu do trabalho, às 19h00, após falar com o irmão, constatou que a mãe ainda estava no SUB. "Percebi que durante 3 horas ninguém tinha chegado perto da minha mãe", lamenta. "Só foi transportada por uma ambulância do INEM, acompanhada por uma médica, depois das 20h00, e chegou ao hospital em estado grave".



Após ter estado em risco de vida, a idosa está agora fora de perigo, e aguarda por uma possível cirurgia à vesícula.



Centro hospitalar não esclarece caso

Questionado pelo CM, fonte oficial do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (responsável pela gestão dos hospitais do Algarve e pelos SUB de Loulé, Albufeira e Vila Real de Santo António) não confirmou a situação nem prestou qualquer esclarecimento sobre o caso.



Limitou-se a referir que "a resposta a esta situação será endereçada, no final do processo [de análise à reclamação já apresentada] à família da utente".



Meios insuficientes para dar resposta

Durante o verão, face ao aumento exponencial da população e do número de ocorrências no Algarve, os meios afetos à emergência médica na região revelam-se por vezes insuficientes.



A falta de ambulâncias provoca um aumento do tempo de resposta às ocorrências.



PORMENORES

Internada há 12 dias

Marieta Sousa, de 80 anos, está internada há 12 dias no hospital de Faro, onde chegou no dia 23 de setembro. Após ter saído da Unidade de Cuidados Intermédios, está agora na Unidade de Ortopedia. A idosa poderá ter de ser submetida a uma operação à vesícula.



Nova gestão dos hospitais

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) conta com uma nova gestão desde setembro. Ana Paula Gonçalves sucedeu a Joaquim Ramalho como presidente do Conselho de Administração.