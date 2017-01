Imunizar bebés ainda na barriga da mãe

"As provisões das vacinas foram adquiridas para um ano, através de concurso, mas são distribuídas pelos centros de saúde respeitando um plano específico, faseado, porque têm de ser mantidas no frigorífico. Não podem ser distribuídas todas ao mesmo tempo, porque não há condições para guardar todas as doses ao mesmo tempo", explicou Graça Freitas.



As primeiras 15 mil vacinas começaram esta semana a ser distribuídas aos centros de saúde pelas cinco Administrações Regionais de Saúde – Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve."As provisões das vacinas foram adquiridas para um ano, através de concurso, mas são distribuídas pelos centros de saúde respeitando um plano específico, faseado, porque têm de ser mantidas no frigorífico. Não podem ser distribuídas todas ao mesmo tempo, porque não há condições para guardar todas as doses ao mesmo tempo", explicou Graça Freitas.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 6 pessoas também já deram o seu contributo pub

O novo Programa Nacional de Vacinação entra em vigor já esta segunda-feira e vai permitir as grávidas, entre as 20 e as 36 semanas de gestação, vacinarem-se gratuitamente nos centros de saúde contra a tosse convulsa, difteria e tétano.A vacinação contra a tosse convulsa destina-se à imunização dos fetos, para prevenir que os bebés contraiam a doença após o nascimento, dado que a primeira vacina só é administrada aos dois meses.Ao, Graça Freitas, subdiretora-geral da Saúde, explicou que o Serviço Nacional de Saúde adquiriu ao laboratório GlaxoSmithKline, por um milhão de euros, 72 mil doses de vacinas contra a tosse convulsa, para serem administradas em 2017.