ISCTE chumba Maria de Lurdes Rodrigues

Antiga ministra da Educação queixa-se de avaliação burocrática.

Por Bernardo Esteves | 19.12.17

A ex-ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues foi avaliada com ‘Inadequado’ como professora do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, no período 2014-16.



A ex-governante teve negativa porque não inseriu toda a produção científica desenvolvida, alegando problemas de saúde.



Lurdes Rodrigues apelou e pediu uma avaliação qualitativa, que foi recusada por ter sido entregue fora do prazo.



Fez uma exposição à Comissão Permanente do Conselho Científico, que validou o chumbo.



"A avaliação de desempenho não é, nem pode transformar-se, num mero processo burocrático e administrativo", defende na exposição, a que o CM teve acesso, argumentos também utilizados pelos professores quando ela impôs novo modelo de avaliação em 2008.