Javali resgatado a 300 metros da costa algarvia

Animal selvagem foi resgatado com uma mota de água.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

O insólito aconteceu. Um javali foi encontrado a nadar no mar a cerca de 300 metros da praia de Vale Garrão Nascente, entre Vale do Lobo e a Quinta do Lago, no Algarve. O animal selvagem foi salvo com uma mota de água e libertado pela Polícia Marítima.



O salvamento aconteceu no domingo e ninguém queria acreditar que estava a acontecer. "O meu colega que estava no barco ligou-me a dizer que estava a ver um javali a nadar. Disse-lhe: ‘Estás a gozar’? Peguei nos binóculos e depois percebi que estava a falar a sério", recordou ao CM Nelson de Sousa, elemento da concessão de desportos náuticos, que enviou uma mota de água para resgatar o animal do mar.



"Quando chegámos ao local a primeira coisa que fizemos foi amarrar-lhe a boca com uma corda, porque como é um animal selvagem podia ser perigoso. Depois, conseguimos puxá-lo para cima da mota de água para o trazermos para a praia", explicou Tiago Gomes, que confessa ter sido "um dia estranho" mas "engraçado".



E se um porco a andar de bicicleta é difícil de imaginar, um javali a andar numa mota de água foi "um espetáculo que as centenas de turistas não quiseram perder", recordou Nelson de Sousa, que acha que terá sido "o primeiro javali no Mundo a andar de mota de água". Tiago Gomes não se acha um herói, mas diz que o que interessa é que "foi salva uma vida".



O javali foi batizado de ‘Júlio’, porque a praia é conhecida por Júlias, e foi libertado pela Polícia Marítima no mato.