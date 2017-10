Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juiz justifica agressão a criança de 4 anos

Menina era pontapeada e esbofeteada pelo pai. Magistrado diz que atitude anda no limite do exercício do poder de correção.

Por Tânia Laranjo | 01:30

O juiz Neto de Moura, que ‘desculpou’ os atos de um agressor considerando que alguns dos seus comportamentos se justificavam por a mulher ser adúltera, já tinha reduzido a pena de um pai e marido agressor, em 2010. Disse na altura, quando estava na Relação de Lisboa, que os atos contra a criança - que além de esbofeteada era pontapeada em casa e em locais públicos - se situavam no limite entre o exercício do poder de correção dos pais sobre os filhos e o que deve considerar-se atuações com relevância criminal.



O magistrado foi mais longe: "É sabido que as vítimas de maus-tratos ficam irremediavelmente marcadas", o que naquele caso não se teria verificado. Porque, acrescentava, a mulher e a filha nunca receberam assistência psicológica, embora manifestassem revolta contra o arguido.



Este acórdão, proferido em 2010, foi igualmente assinado por uma juíza. Que subscreveu também o entendimento de que se tratava de agressões de "pouca monta", aquelas que a mulher tinha sofrido.



"As consequências foram sempre de pouca monta, não indo além de uns pequenos hematomas e escoriações", disse o magistrado que realçou que nunca o arguido "utilizou contra as ofendidas qualquer instrumento ou arma de qualquer espécie".



Sobre a credibilidade do depoimento da vítima, que colocou em causa, o magistrado foi perentório. "Não podem ser ignoradas as referências a uma relação extraconjugal que teria sido a causa próxima de toda esta situação conflitual".



Neto de Moura acrescentou depois que embora o grau de ilicitude da conduta do arguido não pudesse ser menosprezado, a pena de quatro anos e seis meses de cadeia era excessiva. Reduziu-a para três anos e a pena ficou suspensa. O agressor manteve-se livre.



PERFIL

Pedro Neto de Moura é juiz há 28 anos. Natural de Paços de Ferreira, o magistrado, que fez quase toda a sua carreira na Madeira e em Lisboa, é tido como cordato, embora muito austero. "Um juiz que não ri" é outra das definições feitas por desembargadores da Relação do Porto que garantem que o juiz é pouco sociável, embora muito rigoroso do ponto de vista jurídico. A citação da Bíblia num acórdão é vista com alguma estupefação, já que Neto de Moura não é católico: diz mesmo aos seus pares que é ateu. O juiz é casado e pai de filhos.