Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maior plantação de canábis em Portugal já começou a ser cultivada

Parque Tecnológico de Cantanhede acolhe projeto da empresa canadiana Tilray para fins medicinais.

13:23

A maior plantação de canábis para fins medicinais começou a ser cultivada em Portugal há duas semanas e, em breve, serão mais de cem mil plantas, anunciou esta quinta-feira o presidente da empresa canadiana Tilray na Web Summit.



Depois de um ano a viajar por todo o mundo, a Tilray escolheu o Parque Tecnológico de Cantanhede, no distrito de Coimbra, para instalar a sua produção de canábis. No verão, a empresa teve luz verde do Governo para avançar com o projeto que, há duas semanas, começou a ganhar forma.



"Começámos a plantar há duas semanas, mas as plantas ainda são muito pequenas. Têm cerca de dez centímetros", contou à Lusa Brendan Kennedy, diretor-executivo da Tilray, no final da sua apresentação na Web Summit, que começou na terça-feira em Lisboa e termina hoje.



Dentro de poucos meses, contou, estas plantas "terão entre um a dois metros" e a meta da empresa é ter "mais de cem mil plantas" para exportar para países que a queiram usar para fins medicinais.



Alemanha, Croácia e Chipre são alguns dos países que em breve vão começar a importar canábis plantada em Cantanhede.



A Tilray vai investir cerca de 20 milhões de euros até 2020 num negócio que deverá criar cem empregos.



Também presente na Web Summit, João Moura, presidente do Parque Tecnológico de Cantanhede, o Biocant, acredita que a empresa canadiana poderá vir a contratar investigadores portugueses.



Neste momento, acrescentou João Moura, a Tilray já utiliza os laboratórios do parque para fazer investigação.



"A Biocant tem cerca de 300 quadros altamente qualificados e esperamos que a Tilray aproveite esta mais-valia", disse à Lusa o responsável pelo Biocant.



A existência de trabalhadores com formação na área da produção agrícola, assim como a comunidade de investigadores, que "pode levar a cabo investigação nas áreas da biotecnologia e das ciências da vida" foram duas das razões apontadas por Brendan Kennedy para escolher Portugal. A outra razão foi "o clima ideal para o crescimento da planta".



A Web Summit termina hoje após ter começado na segunda-feira no Altice Arena (antigo Meo Arena) e na Feira Internacional de Lisboa (FIL).



Segundo a organização, nesta segunda edição do evento em Portugal, participam 59.115 pessoas de 170 países, entre os quais mais de 1.200 oradores, 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.



A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa por três anos, com possibilidade de mais dois de permanência na capital portuguesa.