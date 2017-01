"Mais de 3 mil professores vão entrar nos quadros", afirma Brandão Rodrigues

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, afirmou esta sexta-feira em exclusivo ao CM que mais de três mil professores vão entrar nos quadros este ano e que está a estudar a hipótese de haver mais vinculacões em 2018 e 2019. Os sindicatos estão esta manhã reunidos no Ministerio da Educacão com a secretária de Estado Alexandra Leitão, na última reunião negocial.

"É importante dizer que este processo negocial começou por iniciativa do ME. Mais de 3 mil professores vão vincular e acredito que a negociação possa chegar hoje a bom porto", afirmou o ministro numa visita à escola Jorge Peixinho, no Montijo. Quanto a futuras vinculacões, o ministro afirmou: "O que dissemos às organizações sindicais é que estamos a estudar a possibilidade de nos próximos anos, em 2018 e 2019, procedermos a novos momentos de vinculação extraordinária".

O ministro garantiu que a proposta do ME melhorou ao longo da negociação: "A proposta inicial vinculava menos professores do que esta última. Houve um aumento significativo das vinculacões ao longo da negociação".

