Mais de 50 jovens ex-institucionalizados já pediram ajuda a plataforma de apoio

Foi para ajudar estes jovens que não têm uma rede de apoio a iniciarem um novo percurso de vida, que o investigador da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra criou a plataforma.Fazendo um balanço do trabalho desenvolvido, João Pedro Gaspar disse que tem ajudado vários jovens a arranjar emprego, casa, a terem consultas médicas, medicação, e a resolver outros problemas, como o caso de um jovem com "um histórico de consumos" que a plataforma está a fazer "um esforço grande para reabilitar" numa comunidade terapêutica.Também tem resolvido "questões muito pontuais", disse, contando o caso de um jovem que trabalhou, mas não sabia que tinha de entregar a declaração de IRS e teve uma coima de mais de 500 euros, mas também situações de pensões de alimentos.Os jovens e as famílias "sentem que há uma outra retaguarda", assim como algumas entidades empregadoras, que começam a ver a plataforma como parceira, adiantou o investigador.Contou que também foi "um ano de nascimentos": Houve três bebés que nasceram e dois que estão prestes a nascer, filhos de jovens acompanhados na PAGE.Para tudo funcionar, é necessário que os jovens confiem nos técnicos que os estão a apoiar. "A maior parte destes jovens tiveram muitos 'doutores'" que passaram pela sua vida nas instituições que nem sabiam qual era a sua área disciplinar e com os quais nunca criaram vínculos."Nós tentamos de uma forma informal, encaminhar, orientar e fazer com que sintam que podem contar connosco", sublinhou.Mas também há casos de jovens que desistem, porque percebem "até onde é que nós vamos", porque "tentamos não ser assistencialistas"."Há jovens que ainda não estão muito interessados em trabalhar (...) e optam por um estilo de vida que não é aquele que nós queríamos. Depois acabam por se arrepender e voltam" disponíveis para serem ajudados e para trabalharem.Segundo João Pedro Gaspar, a PAJE tem dado resposta a todos os casos, porque "o grupo de voluntários também funciona".Contudo, sublinhou, "estamos numa fase em que nos apercebemos que o modelo inicial começa a ficar um pouco esgotado, porque é uma organização que já pesa"."Já falamos de mais de uma centena de associados, mais de 50 jovens em acolhimento, vários protocolos assinados, inclusivamente com o Instituto de Apoio à Criança", e começamos "a necessitar de uma resposta, de uma estrutura, que não se compadeça com o voluntariado".O investigador adiantou a situação tem sido mitigada com estágios profissionais e curriculares, contando atualmente com o apoio de duas psicólogas estagiárias, alunas e investigadores.