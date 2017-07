Mais exorcistas a norte do país

Portugal tem seis padres autorizados a realizar esta prática.

Por Secundino Cunha e Cláudia Machado | 10.07.17

À exceção das dioceses de Lamego e de Lisboa, todo o interior Norte e Centro, e toda a região Sul do País, não têm um único padre autorizado pela Igreja Católica para a realização de exorcismos. Atualmente, há seis sacerdotes cuja prática está devidamente reconhecida em Portugal, quatro estão a norte de Lisboa.Assim, a lista atual indica que a diocese de Lamego tem um padre exorcista - Duarte Sousa Lara, conhecido por falar abertamente do ritual católico -, as dioceses de Braga, Porto e Coimbra têm, cada uma, um sacerdote e a capital soma dois exorcistas oficiais.Mas em Lisboa esta é uma realidade relativamente recente. A nomeação destes dois sacerdotes foi concretizada por D. Manuel Clemente, quando assumiu o Patriarcado, em julho de 2013. Completou no dia 6 de julho quatro anos no cargo.Ao que oapurou, a falta de exorcistas no País - existem 15 dioceses sem estes padres - deve-se ao facto de os bispos não autorizarem nomeações por dois motivos: uns porque não acreditam na figura do demónio, outros porque não encontram pessoas qualificadas para cumprir estes ritos.No exorcismo, são rezadas várias orações, recita-se o Salmo 90 e o Evangelho. Mostra-se um crucifico ao exorcizado.No final, o padre ordena a saída do demónio: "Eu te esconjuro, Satanás, inimigo da salvação humana. Reconhece a justiça e bondade de Deus Pai, que condenou com justo juízo a tua soberba e inveja. Afasta-te deste servo de Deus, que Deus formou à sua imagem, enriqueceu com os seus dons e adotou como filho da sua misericórdia."