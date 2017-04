Mais navios de cruzeiro em Portimão

Em 2016 acostaram no Porto de Portimão 43 navios com 19 520 passageiros





São esperados 15 navios na cidade este mês, em maio estão marcadas seis escalas, três em junho, quatro em julho, seis em agosto, oito em setembro, treze em outubro, seis em novembro e uma em dezembro.

Portimão deverá registar este ano um crescimento de mais de 40% no número de navios de cruzeiro, apurou o. Só para o corrente mês está prevista a escala de 15 paquetes na cidade do Arade.Segundo a Administração dos Portos de Sines e do Algarve, no ano passado acostaram no porto de Portimão 43 navios de cruzeiro, que transportaram um total de 19 520 passageiros.Apesar de a empresa pública não ter respondido às questões colocadas pelosobre as escalas previstas para este ano, o site da empresa revela que até ao final de dezembro estão agendadas 62 escalas de navios de cruzeiro.