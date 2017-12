Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marca de cerveja paga cartolas do Fim de Ano

Festa na capital tem patrocínio de 200 mil euros.

Por Sónia Trigueirão | 08:46

As 30 mil cartolas - 15 mil vermelhas e outras tantas pretas – que vão ser distribuídas no Terreiro de Paço, em Lisboa, na festa de Fim de Ano, e que custam cerca de 57 mil euros, vão ser pagas pelo patrocínio de uma marca portuguesa de cerveja.



Em declarações ao CM, Joana Cardoso, presidente da EGEAC (Empresa Municipal de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa) explicou que este ano a programação de Ano Novo, que ficou pela primeira vez a cargo da empresa, tem um patrocínio de 200 mil euros da marca de cerveja em questão.



"Esse patrocínio permitiu reduzir bastante os gastos com o evento, em relação aos anos anteriores", disse a mesma responsável, sublinhando que, na prática, dos 650 mil euros que o presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina, anunciou como gastos com as festividades alusivas ao Natal e ao Ano Novo, a autarquia vai suportar cerca 450 mil euros.



Segundo Joana Cardoso, as cartolas vão ter escrito ‘Super Ano Novo’ e não a marca explícita e, além deste acessório, o patrocínio vai servir também para pagar as estruturas do palco pelo qual vão passar os vários artistas durante os três dias de festa.



O contrato de aquisição das cartolas por parte da EGEAC está disponível para consulta no portal das contratações públicas e o valor inclui "todos os transportes, meios e recursos necessários à prestação de serviços".



Fonte da organização do evento explicou ainda ao Correio da Manhã, que a EGEAC publicou todos os contratos relacionados com estas festas por uma questão de transparência e de cumprimento das regras de contratação pública.





PORMENORES

Ana Moura e Bonga

Lisboa preparou um programa para receber o novo ano com muita animação. As comemorações começam a 29 de dezembro com um espetáculo de Ana Moura e prosseguem no dia 30 com Lura & Bonga.



Cartaz recheado a 31

No último dia do ano, as celebrações arrancam às 22h00 com um concerto de Marta Ren & The Groovelvets, seguido da atuação dos Capitão Fausto.



Música pela noite dentro

Depois do fogo de artifício, segue-se um espetáculo que junta músicos de várias gerações que vão cantar hits do pop-rock português: Ana Bacalhau, Lena d’Água, Xana e Samuel Úria são alguns dos nomes envolvidos.



Críticas do CDS-PP

João Gonçalves Pereira, vereador do CDS-PP na Câmara Municipal de Lisboa, disse ao jornal ‘I’ que considerava os gastos com estas festividades do Fim de Ano na capital, sobretudo com as cartolas, "imorais". Diz o vereador que o são "principalmente quando se diz que não há dinheiro para bairros sociais, creches ou programas de apoios a idosos".