Medicamento para deixar de fumar tem mais comparticipação estatal

Em 2016 foram criadas 145 consultas abertas para cessação tabágica, a que se somarão as 42 deste ano, perfazendo um total de 187 consultas.



Deverão ainda ser desenvolvidas ações de formação dirigidas em particular aos profissionais de saúde, para melhorar a resposta em matéria de prevenção e tratamento do tabagismo.



O medicamento Champix, para deixar de fumar, é comparticipado pelo Estado em 37% desde o início deste ano, segundo a autoridade nacional do medicamento.Este medicamento sujeito a receita médica está comparticipado no escalão C (37%) desde 1 de janeiro de 2017, revelou o Infarmed, especificando que perante a lei atual, não é necessário a publicação em Diário da República da lista de medicamentos comparticipados.Esta medida deverá custar 1,3 milhões de euros por ano, segundo fonte oficial.