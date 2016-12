Médicos faltam e deixam crianças sem assistência

CM, fonte da administração do Centro Hospitalar do Algarve garantiu que a escala da Urgência Pediátrica de Portimão para ontem "estava completa, com médicos pediatras e clínicos gerais". E adiantou que "os médicos escalados faltaram, sem aviso prévio, por razões ainda desconhecidas mas que iremos averiguar internamente, com vista a apurar responsabilidades, dada a gravidade da situação".



A falta dos médicos escalados para a Urgência Pediátrica do hospital de Portimão levou o caos àquele serviço durante esta segunda-feira. A situação foi denunciada aopor várias mães de crianças doentes, que se mostraram indignadas com a situação."A minha filha tem dois anos e vomitou toda a noite mas não há pediatra para a ver. No hospital não dão explicações para a situação nem oferecem alternativa. Também não há previsão para quando haverá médico", relatou aoAlexandra Pereira.Já Liliana Sofia viu o filho, André, de dois anos e meio, ser atendido por uma enfermeira: "Tirou-lhe a febre mas não pôde fazer mais nada. Disseram-me que só havia médicos em Lagos, Faro ou Albufeira, mas não me arranjaram um transporte", disse.