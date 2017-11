Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meninas fumam mais que rapazes

Cerca de 5,5% das jovens com 13 anos experimentaram cigarros.

Por João Saramago | 06:00

No Dia Mundial do Não Fumador, ontem assinalado, as autoridades de Saúde alertaram que há um número crescente de crianças a consumirem cigarros no País. Aos 13 anos, 5,5% das alunas do ensino público revelaram, em 2015, que tinham fumado nos últimos 30 dias. Entre os alunos, a taxa é de 2,5%, divulgou a diretora do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, Emília Nunes.



No consumo ao longo da vida, 12% das raparigas e 11% dos rapazes já tinham experimentado tabaco aos 13 anos. Aos 18 anos, a percentagem subiu para 59%.



Já no que diz respeito a 2017, a Direção-Geral da Saúde registou mais fumadores. Na evolução do consumo nos últimos 30 dias, houve 30,4% dos inquiridos com idades entre os 15 e os 64 anos que disseram ter fumado. Em 2012, o valor obtido neste indicador foi de 26,3%.



Emília Nunes sublinhou que "a arma mais importante para controlar o consumo de tabaco é o aumento dos impostos". A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, recordou o seu caso pessoal, ao sublinhar que é importante ter "a ajuda de um médico para deixar de fumar".



Fumar provoca a morte a 11 mil todos os anos

Todos os anos, morrem 11 mil pessoas em Portugal devido ao consumo de tabaco, dos quais nove mil homens. Destacam-se o cancro, que corresponde a cinco mil óbitos, e as doenças respiratórias crónicas, com três mil.



PORMENORES

Algarvias fumam mais

No Algarve, 22,5% das mulheres fumam. No Alentejo são 21%, 20% em Lisboa e Vale do Tejo e Açores, 13% no Norte, 12% no Centro e 9% na Madeira.



Açorianos lideram

Cerca de 40% dos homens fumam nos Açores. No Alentejo são 33%, no Algarve 31% e no Norte 30%. A Madeira chega aos 29%, Lisboa e Vale do Tejo aos 25% e o Centro aos 24%.