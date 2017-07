Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menos turmas reduzidas

Mudança visa maior inclusão de educação especial.

Por João Saramago | 10:19

As turmas com um reduzido número de alunos deverão ser em menor número tendo em conta as orientações do diploma que regula a educação especial e que está em discussão pública. O documento prevê que novas turmas reduzidas só poderão ser criadas pelos agrupamentos de escolas se não for ultrapassado o número de turmas definido pelo Ministério da Educação.



Segundo a legislação atual - criada em 2008 - a criação de turmas reduzidas ocorre perante a existência de alunos com necessidades educativas especiais. No último ano letivo verificou-se um acréscimo de 395 turmas reduzidas devido à integração de alunos com necessidades educativas especiais. Foram 16 266 turmas, ou seja, um terço do total.



O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, defende que é necessário "além da integração, fazer mais pela inclusão destas crianças e destes jovens, e trazê-los para os nossos espaços físicos e curriculares em que todos os alunos se inscrevam".



Mário Nogueira, da Federação Nacional de Professores, alerta para o risco de se "perder o apoio pedagógico personalizado"