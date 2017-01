Ministério põe três mil professores no quadro

O que achou desta notícia?







O Ministério da Educação (ME) enviou esta sexta-feira aos sindicatos uma nova proposta de vinculação extraordinária que prevê a entrada nos quadros a todos os professores com 12 anos de serviço (4380 dias) até 31 de agosto de 2016 e que tenham cumprido cinco contratos nos últimos seis anos. A proposta define que apenas será contabilizado um contrato por ano, seja temporário ou anual.Vítor Godinho, da Fenprof, estima que cerca de três mil professores possam vincular. Segundo o dirigente, "em agosto de 2015 havia 3696 docentes com 12 anos de serviço". Se todos os que nessa altura tinham 11 anos de serviço tiverem conseguido contrato anual, o número de docentes com 12 anos acumulados "subiria para 5365".Mas Vítor Godinho diz ser "provável que nem todos o tenham conseguido e que o número se aproxime mais de quatro mil". Depois há que descontar os que não têm cinco contratos nos últimos seis anos: "Não sabemos quantos são e vamos exigir que o ME o divulgue. Mas eu apontaria que este critério faça descer para três mil professores". Godinho admite "um avanço" na proposta e deseja que seja "o ponto de partida para nova vinculação em 2018".