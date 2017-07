Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Misericórdia do Porto expande serviços de saúde para Trás-os-Montes

O objectivo é garantir uma oferta global de qualidade.

Por Lusa | 12:25

A Misericórdia do Porto vai expandir os cuidados de saúde que presta a Trás-os-Montes e Alto Douro, através de protocolos com o hospital privado da Terra Quente, em Mirandela, Bragança, e a Misericórdia de Valpaços, Vila Real.



Os protocolos de cooperação serão formalizados, na quarta-feira, no Porto, no Hospital da Prelada, uma das unidades de saúde de referência da região Norte, tutelada pela Misericórdia do Porto.



Os responsáveis divulgaram hoje que "com esta parceria pretende-se aproveitar a experiência e a excelência técnica da Misericórdia do Porto na área da saúde para garantir uma oferta global de qualidade" em Trás-os-Montes, "reforçando igualmente o papel" desta instituição "na prestação de cuidados médicos e o alargamento da sua intervenção no território".



A Misericórdia do Porto esclareceu ainda que "o acordo de complementaridade agora assinado irá permitir a identificação das valências a integrar na parceria, o encaminhamento preferencial para as instituições envolvidas e a identificação de cada uma delas, em caso de necessidade de serviços externos".



Em relação aos parceiros em Trás-os-Montes, a Misericórdia do Porto informa que o Hospital Terra Quente desenvolve atualmente a sua atividade em Mirandela e disponibiliza uma oferta de serviços na área da fisioterapia, consultas de especialidade, meios complementares de diagnóstico, internamento, cirurgias, atendimento urgente e ainda uma residência sénior.



Já a Santa Casa da Misericórdia de Valpaços "está, neste momento, a preparar a reabertura do seu hospital".