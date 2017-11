Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padre tem filha de três meses

Giselo Andrade assumiu paternidade e mantém-se em funções, na Madeira.

09:10

Nasceu em agosto a filha do padre Giselo Andrade. O facto de o pároco do Monte (Funchal) ter assumido a paternidade deu origem a um conjunto de iniciativas públicas no sentido de pedir ao bispo do Funchal que o afastasse.



Entretanto, a Diocese do Funchal publicou, na internet, as nomeações pastorais. O decreto assinado pelo bispo António Carrilho omite qualquer referência ao padre do Monte.



Para já, Giselo Andrade mantém-se em funções. "Caberá ao próprio discernir se pretende abraçar outra vocação", afirmou o bispo do Funchal ao ‘Diário de Notícias da Madeira’.