Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais podem acompanhar anestesias e recobro dos filhos

Jovens até aos 18 anos vão poder ter apoio familiar em operações.

08:29

Os pais de crianças ou jovens, com idade até aos 18 anos, vão poder acompanhar os filhos no momento em que estes são anestesiados durante uma cirurgia e durante o recobro.



Este cenário está previsto num despacho do Ministério da Saúde, que foi publicado esta quarta-feira em Diário da República. Os hospitais têm até ao dia 31 de dezembro para "implementar as medidas necessárias".



Esta autorização "é igualmente aplicável a pessoas maiores de idade com deficiência ou em situação de dependência". Está também previsto que caso se trate de uma doença grave ou de outras situações "que desaconselhem a presença no bloco operatório" dos pais ou de uma pessoa que os substitua, os médicos devem esclarecê-los sobre isso.



Os jovens com idade superior a 16 anos podem também indicar a pessoa acompanhante que querem que esteja presente durante a anestesia. O despacho dita que os pais tenham formação nas consultas do pré-operatório.