Parques infantis vão ser alvo de obras em 2017

Também este ano deverá realizar-se uma intervenção no Jardim da Alameda, o maior espaço verde dentro da cidade, juntamente com a mata do liceu. O estado de degradação do jardim também tem gerado queixas dos munícipes. Em agosto passado, a câmara disse estar a preparar um projeto de requalificação do espaço .

No centro da praceta Engenheiro Duarte Pacheco, em Faro, foi colocado um parque infantil. Equipamento que faz tanto mais sentido quando, no local, há um jardim de infância. Mas as condições de degradação impedem o uso em segurança do parque. A autarquia reconhece o problema e promete obras para este ano."No caso da praceta Engenheiro Duarte Pacheco, temos sido contactados por munícipes", reconhece fonte oficial da Câmara de Faro. "Temos até queixas de pessoas que vão para lá com cães, mas quando a PSP chega ao local, já se foram embora", acrescenta.A autarquia garante que as intervenções neste e outros parques infantis públicos da cidade estiveram previstas já para o final de 2016 e início deste ano, no âmbito do Plano de Investimento Municipal, que tinha prevista a aplicação de 3,5 milhões em diversos projetos - entre os quais, 123 mil euros para aquisição de equipamentos parques infantis. No entanto, a Secretaria de Estado do Orçamento chumbou o plano, em outubro, e a verba ficou retida e as obras foram adiadas."Já temos orçamentado, para este ano, a requalificação dos parques infantis públicos, pelo que vai avançar", assegura a fonte oficial do município. Para já não existe, ainda, uma data para o arranque das obras.