Páscoa leva milhares a correr para as praias

A Páscoa é também uma das melhores alturas para o turismo a Norte do País, sobretudo nos núcleos de forte tradição, como a Semana Santa de Braga, que atrai milhares de pessoas todos os anos.



"As taxas de ocupação [hoteleira] em Braga e no Porto chegam aos 95%", adiantou ao CM fonte da Turismo do Porto e Norte de Portugal. Também Vila Nova de Gaia está, por estes dias, próxima dos 95%, mas nas três cidades "há ainda alojamento disponível", garante a associação.



A Semana Santa é uma oportunidade para milhares de famílias fazerem uma pausa na rotina. Os planos para o fim de semana prolongado são traçados de olhos postos nas praias do sul do País, mas também nas vincadas tradições do Norte e do Centro."Não é possível dizer um número, porque não há controlo nem nas estradas nem nas fronteiras, mas são esperados milhares de turistas no Algarve", garante Desidério Silva, presidente do Turismo do Algarve. A Semana Santa é a rampa de lançamento para um ano em que são esperados grandes resultados no setor, após um 2016 já bastante positivo."Esta Páscoa tudo indica que o Algarve vá receber mais turistas do que no ano passado", diz Desidério Silva. Já existem unidades hoteleiras esgotadas, mas as expectativas apontam para uma ocupação média a rondar os 80%. Quanto a preços, há para todos os gostos, a começar nos 50 euros por noite, podendo chegar às centenas, no caso das suítes dos hotéis de luxo.