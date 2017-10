Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Poluição mata seis mil pessoas em Portugal

União Europeia alerta para um número crescente de mortes prematuras.

Por João Saramago | 01:30

A poluição mata por ano, em Portugal, mais de seis mil pessoas, alerta o último relatório da Agência Europeia do Ambiente, que contabiliza 487 mil mortes prematuras entre os 28 países da União Europeia.



Os dados referentes a 2014 indicam que, no nosso país, morreram de uma forma prematura 5170 pessoas por inalação de elevada concentração de partículas finas, 610 por contacto com dióxido de azoto, e 280 pela presença de ozono, o que totaliza 6060 mortes anuais associadas à má qualidade do ar.



Valores que levam a associação Zero - Sistema Terrestre Sustentável, a defender medidas que levem à "redução das emissões de carbono e de outros poluentes".



No último ano, e com base nos dados disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente, a Zero refere que "Lisboa, Porto e Braga continuam a ter zonas de ultrapassagem dos valores-limite de poluentes atmosféricos".



O relatório ‘A qualidade do ar na Europa’ indica que a maior parte das pessoas que vivem em cidades estão expostas à má qualidade do ar, tendo em conta as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Os transportes, a agricultura, a produção de energia e as fábricas são os maiores emissores.



PORMENORES

Fraca qualidade do ar

A Agência Portuguesa do Ambiente alertou ontem para situações "de fraca qualidade do ar" e "ocorrência de partículas no Alentejo e Algarve".



Zonas mais poluídas

Na Avenida da Liberdade, em Lisboa, na Estação de Campanhã, no Porto, e na Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires, em Braga, o tráfego faz exceder os valores-limite de poluição.



Transportes não poluentes

Transportes não poluentes e soluções agrícolas mais limpas são as propostas da Agência Europeia do Ambiente.