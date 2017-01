Poluição no Algarve atinge 14 quilómetros

A única certeza é que a limpeza começa na próxima semana, numa ação conjunta entre as capitanias de Faro e Olhão e as respetivas autarquias. A substância começou a dar à costa na terça-feira e afetou a zona entre a Armona e a Deserta, do lado do mar, com poucos resíduos a entrarem na ria.

Está previsto que comece a ser limpa, para a semana, a substância ainda não identificada que tem dado à costa nos areais das ilhas-barreira da ria Formosa, em Faro e Olhão, numa extensão de cerca de 14 quilómetros. As autoridades garantem que não há perigo para a saúde pública, mas alertam a população para que não toquem no material."Vistoriamos a zona e não encontramos aves ou peixes mortos, o que indica que não é uma substância perigosa. E também não são hidrocarbonetos", revelou aoNunes Ferreira, comandante da Capitania de Olhão, garantindo que "não há perigo para a saúde pública", mas alerta a população para que não "toque no material".Enquanto as amostras estão a ser analisadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, especula-se que o material possa ser "parafina ou um óleo orgânico".