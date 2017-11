Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Poluição no rio Tejo mata milhares de peixes

Imagens nas redes sociais denunciam a situação.

18:32

Milhares de peixes morreram no rio Tejo devido à poluição e as imagens da "mortandade" estão a ser reveladas nas redes sociais. Nestas, é possível ver uma vasta área coberta de peixes a boiar.



Arlindo Consolado Marques, da associação Pro Tejo, é um dos ativistas que mostra os resultados da poluição no local: "Temos milhões de peixes mortos. Em 52 anos nunca vi uma mortandade destas. Os peixes estão mortos, ninguém se preocupa", deixando ainda um apelo a que o Executivo não permita que a situação continue.



"É dantesco. Isto é um crime ambiental grave", reitera num vídeo publicado no Facebook. As imagens foram captadas na passada quinta-feira.



A associação já divulgou, no seu blogue, uma carta ao Presidente da República onde solicita a sua intervenção: "Em virtude do problema de saúde pública e da catástrofe ambiental que ocorre no rio Tejo desde o dia 13 de Outubro, com a mortandade de milhares de peixes na zona de Vila Velha de Ródão devido à contínua poluição que denunciamos desde 2009, vimos por este meio solicitar a intervenção do Senhor Presidente da República junto do Governo de Portugal no sentido de que sejam tomadas medidas imediatas e eficazes para por fim à poluição do rio Tejo e que seja resolvido este sério problema de saúde pública", pode ler-se.