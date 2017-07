Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal punido por sexo de mulheres aos 50 anos

Tribunal dos Direitos do Homem condenou Estado por discriminação de mulher.

Por Cláudia Machado | 01:30

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) condenou ontem o Estado português a pagar 3250 euros a uma mulher, atualmente com 72 anos, que foi vítima de um erro médico e viu os tribunais nacionais reduzirem-lhe a indemnização de 80 para 50 mil euros. Maria Morais tinha 50 anos quando, em 1995, foi submetida a uma cirurgia ginecológica na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Para o TEDH, o caso é um exemplo "dos preconceitos que prevalecem" no sistema português.



Durante a operação, foi atingido um nervo, levando a que a mulher passasse a sofrer de "dor intensa, perda de sensibilidade na vagina, incontinência, dificuldades em andar, estar sentada e em ter relações sexuais".



Mas o Supremo Tribunal Administrativo (STA) teve outro entendimento da gravidade do caso porque a mulher tinha 50 anos à altura dos factos, e dois filhos. "Aos 50 anos, a atividade sexual não tem a importância que assume em idades mais jovens", escreveram os juízes. A primeira indemnização foi fixada em 175 mil euros e o valor foi sendo reduzido em cada recurso.



"O TEDH vem repor alguma justiça e abre portas à possibilidade de pedirmos a revisão da decisão do STA", disse ao CM Vítor Parente Ribeiro, advogado de Maria Morais. A mulher está "muito debilitada física e psicologicamente devido ao seu estado de saúde, mas também graças ao desgaste de anos de luta nos tribunais", explicou o causídico.



Mesmo assim, "ficou feliz com o resultado e está pronta a levar o caso às últimas consequências".



PORMENORES

Três meses

O Estado tem agora três meses para decidir se aceita a decisão ou apresenta um recurso. A queixa de Maria Morais deu entrada no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) no dia 1 de abril de 2015.



Ajuda doméstica

O Supremo Tribunal Administrativo reduziu também de 16 para 6 mil euros o valor atribuído à mulher para pagar a uma empregada doméstica porque "só precisava de tomar conta do marido".



Discriminação

O TEDH dá dois exemplos de discriminação dos juízes portugueses: em casos de 2008 e 2014, consideraram que a perda de funções sexuais de dois homens teve um "tremendo impacto mental".