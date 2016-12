Portugal perdeu 25% da floresta

O que achou desta notícia?







Portugal perdeu 280 mil hectares de floresta entre 2001 e 2014, o que representa uma redução de 24,6 por cento da área florestal. Os dados divulgados pela ‘Global Forest Watch’ (Observatório Global da Floresta) colocam Portugal como o quarto país do Mundo com maior perda de floresta em termos percentuais neste período.À nossa frente aparecem três países africanos: Mauritânia (-99,8%), Burkina Faso (-99,3%) e Namíbia (-31%). O segundo país europeu, a Letónia, só aparece no 14º lugar com perdas de 13%. Segundo a associação ambientalista Quercus, a perda de floresta é provocada sobretudo pelos incêndios, pela construção de estradas e barragens, e pela conversão do solo para zonas urbanas, turísticas e industriais.A Quercus considera que a Reforma das Florestas, atualmente em consulta pública, não resolve o problema. "Não está previsto qualquer diploma de proteção das nossas espécies, como o carvalho, freixo, castanheiro ou pinheiro–manso. São espécies autóctones mais resistentes ao fogo nas quais é fundamental apostar", afirmou aoDomingos Patacho, responsável da Quercus.