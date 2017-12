Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Protesto contra pesquisa de hidrocarbonetos em Portugal

Manifestação em frente à Assembleia da República, em Lisboa.

22.12.17

Cerca de 50 pessoas manifestaram-se ontem junto à escadaria da Assembleia da República contra a pesquisa de hidrocarbonetos ao largo de Aljezur, no Algarve, e as concessões denominadas Pombal e Batalha, no centro.



O protesto realizou-se no dia em que foram rejeitados diplomas do PEV, BE e PAN para que o Governo trave a pesquisa de hidrocarbonetos e a sua produção, e aprovado um diploma do PCP para a suspensão da prospeção ao largo de Aljezur. Segundo Petra Pinto, da Algarve Surf and Marine Activities Association, a maior preocupação prende-se com as concessões no centro, que abrangem vários patrimónios nacionais.